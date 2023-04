Borelioza wywołuje poważne objawy. Te zioła pomogą w leczeniu choroby od kleszcza. Złagodzą stan zapalny, ból stawów i osłabienie

Jakie objawy daje borelioza? Nie zawsze jest to rumień wędrujący

Czym jest borelioza, czyli choroba od kleszcza?

Nie każdy pajęczak przenosi tę chorobę, nie da się jednak stwierdzić, który kleszcz może być jej nosicielem, dlatego należy zabezpieczać się przed ugryzieniem kleszcza. Krętkami bakterii wywołujących boreliozę mogą zakażać również małe, często mylone z pieprzykami na ciele nimfy kleszczy , czyli młode, niedojrzałe osobniki wielkości ziarenka maku (ok. 1,5 mm).

Borelioza to bakteryjna choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Wywołują ją bakterie Borrelia burgdorferi z grupy krętków, a także Borrelia garinii i Borrelia afzelii. Jest ona nazywana także chorobą z Lyme lub krętkowicą kleszczową.

Najbardziej charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, który pojawia się w miejscu ugryzienia przez kleszcza zwykle w ciągu kilku dni do tygodnia po kontakcie z zakażoną śliną pajęczaka. Ma on postać czerwonego, powiększającego się okręgu wokół miejsca wkłucia i znacznie ułatwia on rozpoznanie boreliozy. Objaw ten występuje u 50-80 proc. chorych. W niektórych przypadkach choroba może się więc rozwijać nawet latami nie dając specyficznych symptomów.