Dodaj do dań z grilla, a będzie zdrowo i lekko. Te sałatki z warzyw sezonowych sprawdzą się idealnie. Wypróbuj przepisy na fit sałatki

Lekkie i zdrowe sałatki na grilla

Mówiąc o daniach na grilla zwykle mamy od razu na myśli kiełbasę, karkówkę czy kaszankę. Takie potrawy są jednak dość kaloryczne, ciężkostrawne i mają niewiele wartości odżywczych. Dodatkowo przygotowywane na żarzącym się ruszcie grilla zbyt długo mogą także zawierać związki rakotwórcze, które powstają w potrawach pod wpływem wysokiej temperatury oraz zawarte są także w dymie wydzielającym się podczas grillowania.

Chcesz wzbogacić dania z grilla o cenne wartości odżywcze i witaminy? Zrób sałatkę. Wypróbuj te przepisy na pyszne, lekkie i zdrowe sałatki na grilla!

Aby dania z grilla były zdrowsze należy więc przede wszystkim unikać ich zbyt długiego leżakowania na ruszcie, żeby się nie przypalały. Trzeba także pilnować, aby piekły się one nad żarem, a nie w pełnym ogniu, lepiej przygotowywać je wolniej i dłużej niż szybko i intensywnie. Grillowane potrawy same w sobie są dość kaloryczne i tłuste, dlatego dobrze jest dodać do nich lekką sałatkę przygotowaną ze świeżych, sezonowych warzyw. Aby nie była ona zbyt ciężkostrawna i dodatkowo tucząca do jej przygotowania zamiast majonezu użyj oliwy z oliwek, oleju lnianego lub jogurtu naturalnego.