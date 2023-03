I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy na archiwalnych zdjęciach. Zobacz fotografie LO z lat 60., 70., 80., 90. i XXI wieku

Oficjalne uroczystości z okazji 150-lecia I LO zostały zaplanowane na 16 czerwca.

– Nasza szkoła to dostojna jubilatka, która na edukacyjnej mapie miasta nieprzerwanie funkcjonuje od 150 lat – mówi dyrektor Wiesław Łupina. – Powstała w czasie zaboru pruskiego i mimo trudnych okresów historycznych, zawsze pozostawała ostoją polskości i narodowej tradycji. Pokolenia znakomitych absolwentów, autorów licznych sukcesów i osiągnięć w wielu dziedzinach, są najlepszym świadectwem doniosłej roli, którą I Liceum Ogólnokształcące odegrało w czasie swojej długiej historii. Każdy jubileusz to czas refleksji i budzenia się pięknych wspomnień. 150-lecie liceum jest do tego najlepszą okazją. Dlatego chcielibyśmy razem z Państwem uczcić doniosłą chwilę naszej wspólnej szkoły.