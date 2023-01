„Kupię ten dom razem z psem”, czyli najdziwniejsze pomysły nabywców nieruchomości. Nie uwierzysz, co proponowali sprzedającym

Sprzedaż domu albo mieszkania? Część kupujących składa bardzo ciekawe oferty

Nietypowe oferty kupujących, które znamy m.in. dzięki agentom nieruchomości, nie zawsze wynikają jednak z chęci wyróżnienia się na tle konkurencji. Czasem powody są zupełnie inne – zdarza się np., że osobie oglądającej dom tak spodobają się jakieś meble czy dekoracje, że koniecznie chce je kupić razem z budynkiem. Znane są też przypadki, gdy kupujący postępują naprawdę nietypowo z sobie tylko znanych przyczyn. Jak łatwo się domyślić, takie osoby rzadko przekonują do siebie właścicieli nieruchomości i do transakcji zwykle nie dochodzi – choć zdarzają się wyjątki.

Dziwne oferty szczególnie często dotyczą zwierząt domowych

Co ciekawe, wśród nietypowych pomysłów potencjalnych nabywców chyba najczęściej pojawiają się oferty zakupu nieruchomości wraz ze zwierzętami poprzednich właścicieli. Jak zgadują agenci nieruchomości raportujący takie przypadki, przyczyna zwykle jest prozaiczna – podczas oglądania mieszkania czy domu nabywca przywiązuje się do cudzego zwierzaka i nieraz chce go kupić. Co zaskakujące, część sprzedających zgadza się na takie warunki i dochodzi do podpisania umowy.