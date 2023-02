Powiat brodnicki. Podaruj 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego [lista]

- Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać półtora procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania tych, działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

W 2022 roku mieszkańcy naszego województwa przekazali 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz stowarzyszeń non profit ponad 47,1 mln złotych. Co roku jesteśmy hojniejsi dla pozarządówek – to o blisko 6 mln złotych więcej niż w poprzednim rozliczeniu.