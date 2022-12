Proste zmiany, niezwykłe efekty: 10 sposobów na lepsze życie. Sprawdź, jakie dobre nawyki szybko zaprocentują poprawą samopoczucia Anna Rokicka-Żuk

Zmiany na lepsze wcale nie muszą być trudne ani czasochłonne. Sprawdź, jakie nawyki warto wprowadzić, by być zdrowszym! Przesuwaj zdjęcia w prawo, ew. naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. fot. Kostikova/Getty Images Zobacz galerię (12 zdjęć)

Nie masz czasu na planowanie ambitnych zmian na Nowy Rok, a może sądzisz, że brak Ci na to energii? Poprawa jakości życia wcale nie jest taka trudna, bo wystarczy stopniowo wprowadzić do niego dobre przyzwyczajenia. Poznaj sposób na to, by pozbyć się starych nawyków, zyskać świeżą energię i lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Te proste zmiany stylu życia od razu zaczną procentować na korzyść Twojego zdrowia!