W Brodnicy trwa nabór do przedszkoli. W kwietniu ruszą zapisy do podstawówek, a w maju do szkół średnich

Zobacz wideo: W szpitalu dziecięcym usunięto rozległego guza podstawy czaszki.

Zapisy do przedszkoli na rok 2023/2024 już się rozpoczęły i potrwają do końca marca. W dniach 17-21 kwietnia rodzice i opiekunowie będą musieli jeszcze potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do danego przedszkola. We wtorek 11 kwietnia rozpocznie się nabór do klas I szkół podstawowych.