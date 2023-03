Takie oferty pracy są dostępne w Brodnicy w marcu 2023 roku. Sprawdź wynagrodzenie i zakres obowiązków

Od 1 stycznia tego roku płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca ma wynosić 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.

Na tej podstawie w Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiły się już nowe propozycje od brodnickich przedsiębiorców, zakładów pracy i instytucji, uwzględniające nową płacę minimalną. Kogo szukają pracodawcy w marcu 2023 roku?

Poszukiwani są m.in. księgowi, kierowcy, graficy komputerowi i specjaliści IT.